Bir ay boyunca her gün 30 yumurta yiyen adamın değişimi dikkat çekti

Haber Merkezi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan spor tutkunu Joseph Everett isimli şahıs, ilginç bir beslenme deneyine imza attı.

Everett, bir vücut geliştiricinin iddiasını test etmek için bir ay boyunca her gün 30 yumurta yiyerek toplamda bin yumurta tüketti.

Everett'in amacı, bu diyetin kas gelişimi üzerindeki etkilerini görmekti.

Deney sürecinde sadece yumurta tüketmekle kalmayan Everett, ağırlık antrenmanlarına da ağırlık verdi.

BİR AY BOYUNCA GÜNDE 30 YUMURTA YEDİ

Everett ayrıca beslenme düzenine ek olarak, düzenli olarak spor yaptı ve bu süreci YouTube kanalında paylaştı.

Deneye başlamadan önce vücut ağırlığını ve fitness performansını ölçen Everett, bir ayın sonunda 78 kg'dan 84 kg'a çıkarak 6 kg kas kütlesi kazandı.

Ayrıca, ağırlık kaldırma kapasitesini 20 kg artırdı.

KENDİSİNİ DAHA ENERJİK HİSSETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Everett, deney sırasında kendisini daha enerjik ve odaklanmış hissettiğini belirtti.

Daily Mail'in haberine göre aynı zamanda libidosunda da artış gözlemledi.

Ancak, kan testleri sonucunda testosteron seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadığı ortaya çıktı.

Bu durum, psikolojik etkilerin de önemli bir rol oynayabileceğini düşündürdü.

SİNDİRİM SORUNLARI YAŞADI

Deneyin ilerleyen günlerinde Everett, çiğ yumurta tüketiminden kaynaklanan sindirim sorunları yaşadı.

20. günde mide krampları ve kabızlık gibi problemlerle karşılaştı. Araştırmalarına göre, çiğ yumurtada bulunan tripsin inhibitörleri, sindirim sisteminde rahatsızlığa neden olabiliyordu.

Sorunlarını aşmak için yumurtalarını pişirerek tüketmeye başladı ve bu sayede sindirim sistemi rahatladı.