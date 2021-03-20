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    Bir grup senatörden Biden'a 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma çağrısı

    ABD'li bir grup senatör, Başkan Joe Biden'a, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma çağrısı yapan bir mektup gönderdi.
    • AA
    • 20.03.2021 - 01:10
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 01:28
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    Bir grup senatörden Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı

    Amerika Birleşik Devletleri'nde öncülüğünü Demokrat Senatör Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn'in yaptığı ve 38 senatörün imza attığı mektup, Senato Dış İlişkiler Komitesi tarafından duyuruldu.

    "ERMENİ 'SOYKIRIMINI' TANIMANIZI İSTİYORUZ"

    Her iki partiden de senatörlerin isimlerinin yer aldığı mektupta, Biden'ın geçen yıl yaptığı bir konuşma hatırlatılarak, "Ermeni soykırımı gerçeğini resmen tanıma çağrısını güçlü şekilde yapmak üzere size yazıyoruz.

    Geçmişte Ermeni soykırımını soykırım olarak tanımıştınız, şimdi Başkan olarak yine aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    2019 yılında ABD Kongresinin her iki kanadında da kabul edilen "1915 olaylarının soykırım olarak tanınması" yönündeki karar tasarılarına atıf yapılan mektupta, Biden yönetiminin olayı "soykırım" olarak resmen tanıyarak Kongreye katılması gerektiği savunuldu.

    Bir grup senatörden Biden a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı #1

    BIDEN YÖNETİMİNE 'SESSİZLİĞİNİ BOZ' ÇAĞRISI

    Daha önceki yönetimlerin bu yönde resmi bir adım atmayıp sessiz kaldıklarına dikkat çekilen mektupta, Biden yönetimine bu sessizliği bozması çağrısı yapıldı.

    ABD Başkanı Biden, geçen yıl başkan adayı iken yaptığı 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasında, olayları "soykırım" olarak tanımlamış ve başkan seçilmesi halinde bu yöndeki bir Kongre tasarısına destek vereceğini ifade etmişti.

    Bir grup senatörden Biden a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı #2

    Bir grup senatörden Biden a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı #3

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