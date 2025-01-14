Bir hainin portresi: Kraliçe'nin 10 yıllık dostu Rus ajanı çıktı

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İngiltere'de ihanetin belgeleri ortaya çıkarıldı...

Yeni kamuya açılan gizliliği kaldırılmış MI5 dosyalarına göre, bir Rus ajanı nasıl 10 yıl boyunca fark edilmeden Kraliçe Elizabeth ve ailesinin evinde onlarla birlikte yaşadı?

AJAN OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

1964 yılında, Kraliçe'nin tablolarının araştırmacısı ve seçkin sanat tarihçisi Sir Anthony Blunt, 1930'lardan beri Sovyet ajanı olduğunu itiraf etmişti.

CAMBRIDGE BEŞLİSİ VE İSTİHBARAT AĞI

Henüz genç bir Cambridge öğrencisiyken ajan olan Blunt, Kraliçe'nin sanat danışmanı olarak görev yapıyordu.

Blunt, 20. yüzyılın en ünlü casus şebekesi olan Cambridge Beşlisi'nin bir üyesiydi.

CAMBRIDGE BEŞLİSİ NEDİR?

Cambridge Beşlisi, İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan 1950'lerin ortalarına kadar Sovyetler Birliği'ne bilgi akışı sağlayan casus çetesi olarak biliniyor.

Blunt, İkinci Dünya Savaşı sırasında kıdemli bir görevli olarak, KGB yöneticilerine büyük miktarda gizli istihbarat aktarmıştı.

KRALİÇE İHANETE ŞAŞIRMADI

Hükümet, görevden alınması ve gerçeklerin kamuoyuna sızması durumunda büyük bir skandal yaşanacağı korkusuna rağmen, onun İngiliz kurumlarının kalbindeki konumunu korumasına izin verdi.

Kraliçe'ye gerçeği söyleme kararı, Blunt'un kansere yakalanması ve gazetecilerin ölümünden sonra gerçeği ifşa etmesinden endişe edilmesi üzerine 1973 yılında alındı.

Kraliçe, nihayet hikayenin tamamını öğrendiğinde, "gerçeği çok sakin ve şaşırmadan" karşıladı.

"HER ZAMAN ŞÜPHELERİ VARDI"

Şubat 1973'te Başbakan Edward Heath, Kraliçe'nin özel sekreteri Sir Martin Charteris'e talimat verdi.

Gerçekleri öğrenen Kraliçe'nin, Blunt hakkında her zaman şüpheleri olduğu öne sürüldü.

RESMİ SIRLAR YAYINLANIYOR

Dosyalar, MI5: Resmi Sırlar adı altında baharda açılacak olan ve iç güvenlik servisinin çalışmalarına odaklanan büyük bir serginin öncesinde yayınlanıyor.

Bu sergi, ünlü casusluk vakaları hakkında zengin ayrıntılar sunan gerçek, resmi kayıtlar olarak dikkat çekiyor.

ANTHONY BLUNT KİMDİR?

Anthony Blunt, Kraliyet Ailesi'nin sanat tarihçisi olmadan önce 1930'larda Cambridge Üniversitesi'nde Sovyet ajanı olarak işe alındı.

Blunt, 1964 yılında çift taraflı ajan olduğunu itiraf etti ve 1979 yılında dönemin Başbakanı Margaret Thatcher tarafından ifşa edildi.