Birleşik Krallık alarma geçti: Islak mendiller raflardan kalkıyor! İşte, nedeni

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından halk sağlığını tehdit eden ürünler tespit edilmeye devam ediyor.

Yapılan denetimler sonucunda 3 ayrı ıslak mendil markası hakkında toplatılma kararı alındı. Söz konusu mendillerin cilt temizleme mendili olarak piyasaya sürüldüğü ancak ciddi sağlık riskleri taşıyan Burkholderia stabilis adlı bakteriyle kontamine olduğunu açıklandı.

Risk özellikle bağışıklığı baskılanmış bireyler ile evde damar içi ilaç uygulaması (IV line) yapan kişiler için daha yüksek. Bakteri, bu tür uygulamalar sırasında enfeksiyona neden olabiliyor.

BU MARKA MENDİLLERİ KULLANMAYIN!

UKHSA tarafından yapılan açıklamada, bu mendillerin kullanılmaması ve evsel atık olarak imha edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer ayrıca yalnızca “steril” ibaresi taşıyan mendillerin açık yaralar, çizikler veya görünen kanlı bölgelerde kullanılabileceğini, ambalajı zarar görmüş ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin derhal atılması gerektiğini vurguladı.

Kontaminasyonun kaynağı olarak belirlenen markalar şunlar:

ValueAid Alcohol Free Cleansing Wipes

Microsafe Moist Wipe Alcohol Free

Steroplast Sterowipe Alcohol Free Cleansing Wipes