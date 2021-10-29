Birleşik Krallık'ta iki genç kız babalarının küllerini yedi

Birleşik Krallık'ta iki genç kız babalarının küllerini yedi

İki kardeş, babalarının küllerini Bristol Kanalı'na atmak istedi. Ancak şiddetlenen rüzgar, külleri kızların yüzüne yapıştırdı. Kardeşler yanlışlıkla babalarını yemenin üzüntüsünü yaşadı.

Birleşik Krallık'ta yaşayan 28 yaşındaki Belle Henry ve 22 yaşındaki Tyla Halls isimli kızların babaları Mark Halls, 47 yaşında öldü.

Kızlar da Hristiyanların ölü uğurlama ritüeli olan yakma yöntemini kullanarak babalarının cesedini yaktı.

KANALA ATMAK İSTEDİLER

Genç kızlar, babalarının küllerini Bristol Kanalı'na atmak istedi. Ancak tam da bu sırada şiddetlenen rüzgar nedeniyle adamın külleri, kızların yüzüne doğru geldi.

Küllerden kaçamayan genç kızlar küllerden tatmış oldu.

O anlar kameraya yansıdı.

Birleşik Krallık'ta iki genç kız babalarının küllerini yedi VİDEO

“TADI TUZLUYDU”

Rüzgarın azizliğine uğrayan genç kızlar, babalarının küllerinin tuzlu olduğunu dile getirdi.

Bu açıklamada sosyal medyada da çok konuşuldu.