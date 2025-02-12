Birleşmiş Milletler, Donald Trump'ın Gazze'yi devralma planını kınadı

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler raportörleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni devralma planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın Gazze'yi ele geçirme ve gerekirse askeri güç kullanarak Filistin halkını başka yere taşıma yönündeki tehditlerinin şok edici olduğu ifade edilen açıklamada Trump'ın bu önerisi kınandı ve bunun uluslararası düzenin temel kurallarını yıkacağı uyarısında bulunuldu.

Büyük bir güç olan ABD tarafından bu tür açık ihlallerin saldırganlık konusundaki tabuyu yıkacağı kaydedilerek, "Bu, diğer bencil ülkeleri yabancı toprakları ele geçirmeye cesaretlendirecek. Bu durum küresel çapta barış ve insan hakları için yıkıcı sonuçlar doğuracak" ifadeleri kullanıldı.

"SÜREKLİ SAVAŞ,ÖLÜM VE YIKIMA YOL AÇACAK"

ABD'nin önerisinin uygulanmasının BM Sözleşmesi'nin en temel kurallarını paramparça edeceği kaydedilen açıklamada, "Bu tür ihlaller ile uluslararası hukukun üstünlüğünün ve getirdiği istikrarın yerini kanunsuz en güçlünün üstünlüğü alacaktır. İsrail'in Filistin'i 50 yıldan fazla bir süredir işgal etmesi, İsrail'e veya Filistin'e barış veya güvenlik getirmediği gibi ABD'nin işgali de benzer şekilde yıkıcı olacak ve sürekli savaş, ölüm ve yıkıma yol açacak" denildi.

ABD'nin teklifinin Filistinlilerin topraklarından zorla yerinden edilmesini hızlandıracağı vurgulanarak Trump'ın Filistinlilerin refahı konusunda gerçekten endişe duyması halinde kalıcı bir ateşkesi sağlaması, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na fon sağlamayı sürdürmesi ve İsrail'e silah temin etmeyi sonlandırması gerektiğine vurgu yapıldı.

TRUMP'IN PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca Gazze'yi Orta Doğu'nun rivierasına dönüştürme isteğini ifade etmişti.