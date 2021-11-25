Birleşmiş Milletler, Etiyopya’ya gıda yardımı yapacak

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile hükümet arasındaki çatışmalardan etkilenen 450 bin Etiyopyalıya, 2 hafta içinde gıda yardımı yapılacağı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Etiyopya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'da hükümet güçleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmalardan etkilenen 450 bin Etiyopyalıya gelecek iki hafta içinde gıda yardımı yapılacağı bildirildi.

Gıda yardımlarının Dessie ve Kombolcha bölgelerindeki ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılacağı kaydedildi.

WFP tarafından şimdiye kadar Tigray'da 2,9 milyon, Amhara'da 220 bin ve Afar'da 124 bin kişiye gıda yardımında bulunulduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, uluslararası kuruluşlara da yardım çağrısı yapıldı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek dün cepheye gittiği bildirilmişti

YAKLAŞIK 3 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.