Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki güvenlik sıkıntısını yeniden gündeme getirdi.
BM'nin tesislerine sığınan yüzlerce Filistinli, bu yerlerde de hedef alındı. Yapılan açıklamada, Gazze'nin güvenli olmadığına dikkat çekildi.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), X sosyal medya platformundan, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere ilişkin paylaşımda bulunuldu.
BM'den Filistinli hatırlatması
İsrail saldırılarında yerinden olan Filistinlilerin 1 milyondan fazlasının Gazze'deki UNRWA tesisleri ve çevresine sığındığı belirtilen açıklamada, tesislerinin yeni doğan bebeklerden yaşlılara kadar her yaştan Filistinlinin "evi" haline geldiği ifade edildi.
"Hiçbir kimse güvende değil"
Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana UNRWA tesislerine sığınan 400'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü aktarılarak, "Hiçbir yer, hiçbir kimse güvende değil." ifadesine yer verildi.
UNRWA dün yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de 153 tesisinin 300'den fazla saldırıya uğradığını duyurmuştu.
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