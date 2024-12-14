Birleşmiş Milletler, İsrail'in Golan Tepeleri'nde artan askeri faaliyetlerine karşı uyardı

AA & Ensonhaber

Günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Ateşkes Gözlem Gücü personelinin görevlerine devam ettiğini belirterek 7 Aralık'ın ardından İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin çok ciddi şekilde arttığını söyledi.

Dujarric, İsrail'in tampon bölgedeki birkaç yerde varlığını sürdürdüğünü ifade ederek bunun 1974 Anlaşması'nı ihlal ettiğinin tekrar altını çizdi.

BM Ateşkes Gözlem Gücü'nün tüm taraflara anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptığını bildiren Dujarric, Golan Tepeleri'ndeki istikrarı muhafaza etmek için tüm askeri faaliyetlerin sonlandırılmasının gerektiğini vurguladı.

"YARDIM OPERASYONLARI ENGELLENİYOR"

Bölgede görev yapan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi meslektaşlarından aldığı bilgiyi aktaran Dujarric, 6 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine BM tarafından talep edilen 137 insani yardım operasyonunun gerçekleştirilmeye çalışıldığını, bunlardan 124'ünü İsrail'in direkt engellediğini bildirdi.

Dujarric, diğer 13 operasyona ise önce İsrail'in izin verdiğini, daha sonra da geçişleri engellediğini ifade etti.

İsrail'e pazartesi günü 16 yeni insani yardım operasyonu için talep gönderdiklerini dile getiren Dujarric, İsrail'in bunları da reddettiğini duyurdu.

Dujarric, Gazze'ye insani yardımların geçişinin kilit öneme sahip olduğunun altını çizerek özellikle kuzeyde 10 haftadır süren İsrail kuşatması nedeniyle binlerce Filistinlinin kıyamet gibi bir durumla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.