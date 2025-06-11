Birleşmiş Milletler: Küresel doğurganlık oranlarında tarihi düşüş

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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 14 ülkeden 14 bin kişiyle yaptığı anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre, katılımcıların beşte biri istedikleri sayıda çocuk sahibi olmadıklarını ya da olamayacaklarını düşünüyor.

Çalışmaya Güney Kore, Tayland, İtalya, Macaristan, Almanya, İsveç, Brezilya, Meksika, ABD, Hindistan, Endonezya, Fas, Güney Afrika ve Nijerya’dan katılımcılar dahil edildi. Bu ülkeler dünya nüfusunun üçte birini temsil ediyor.

ASIL SEBEP EKONOMİK GÜVENSİZLİK

Katılımcıların yüzde 39’u çocuk sahibi olamamayı ekonomik zorluklara bağlarken, yalnızca yüzde 12'si tıbbi nedenleri (kısırlık vb.) gerekçe gösterdi. Ev içi yük paylaşımında yaşanan eşitsizlik ise kadınlar için önemli bir engel olarak öne çıktı.

UNFPA Direktörü Dr. Natalia Kanem, sonuçları şöyle değerlendirdi:

Dünya doğurganlık oranlarında benzeri görülmemiş bir düşüş yaşıyor. İnsanlar hala iki ya da daha fazla çocuk sahibi olmak istiyor. Ancak birçok kişi, arzu ettiği aile yapısını kuramıyor. Asıl kriz, burada yatıyor.

DÜŞÜK DOĞURGANLIK BİRÇOK OLUMSUZLUĞA NEDEN OLUYOR

Rapora göre, hem erkekler hem de kadınlar iklim değişikliği, savaş ve ekonomik belirsizlikler gibi geleceğe dair kaygılar nedeniyle daha fazla çocuk yapmaktan kaçınıyor.

UNFPA, birçok ülkenin düşük doğurganlık nedeniyle yaşlanan nüfus, iş gücü açığı ve artan emeklilik maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.