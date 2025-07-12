Birleşmiş Milletler, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasından memnun

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına dair gelişmeyi değerlendirdi.

"İSTENMESİ HALİNDE BU SÜRECE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Dujarric, "Anlaşmanın hayata geçirilmesinin, en azından (terör örgütü PKK’nın silah bırakması) ilk adımının atılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Bu gelişmenin bölgedeki kalıcı barışa yönelik daha fazla adım atılmasını teşvik edeceğini umduklarını vurgulayan Dujarric, "İstenmesi halinde bu sürece her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

PKK SİLAHLARINI İMHA ETTİ

Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Alanda bir örgüt elebaşı, Türkçe ve Kürtçe mesaj okudu.

Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.