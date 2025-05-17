Birleşmiş Milletler'den Gazze'deki ölümleri önlemek için küresel eylem çağrısı

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve ablukasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail’in hastaneleri de hedef alan saldırıları dahil olmak üzere bu hafta Gazze’deki saldırı ve can kayıplarında büyük bir artış yaşandığını belirten Türk, "Bu durum, kötüye gideceğine dair işaretler arasında, zaten umutsuz olan insani tabloyu daha da ağırlaştırdı" ifadelerini kullandı.

Daha fazla ölümün önlenmesi için küresel eylem çağrısında bulunan Türk, "Yoğun saldırı tehdidi, tüm binaların sistematik olarak tahrip edilmesi ve insani yardımın reddedildiği sırada insanları göç etmeye zorlayan bu son bombalamalar uluslararası hukuka aykırı ve etnik temizliğe eşdeğer olan Gazze'de kalıcı bir demografik değişim için bir baskı olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

"BU ÇILGINLIĞI DURDURMALIYIZ"

Doğrudan etkisi olan üçüncü ülkeler dahil tüm tarafları saldırıları durdurmaya çağıran Türk, Gazze’deki tıbbi hizmetlerin çökmüş durumda olduğunu belirtti.

Türk, yerinden edilen ailelerin ise, onurlarını korumaya çalışarak, son derece yetersiz koşullarda çadırlarda yaşamaya zorlandığını vurguladı.

İsrail'in ablukası nedeniyle yaşanan açlığın derinleştiğini bildiren Türk, "Bu çılgınlığı durdurmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.