Bloomberg: Avrupa'da 'Almanya en iyisini bilir' dönemi bitti

Almanya'nın yaşadığı enerji krizi, Berlin yönetiminin AB içindeki konumuna dair soru işaretlerine neden oldu. Enerji krizinin, kıtada dengeyi altüst ettiği belirtildi.

Rusya, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden Avrupa'ya aktardığı gaz akışını azaltmaya karar verdi.

Gazın yüzde 55'ini Rusya'dan ithal eden Almanya, daha kış mevsimi gelmeden çok sayıda kamu binası için tasarruf kararı aldı.

"Almanya en iyisini bilir günleri sona erdi"

Bloomberg, Avrupa'da yaşanan durumu, "Almanya en iyisini bilir günleri sona erdi" başlığıyla duyurdu.

Maria Tadeo imzalı görüş yazısında, enerji krizinin, Güney Avrupa'ya politika yapımında daha fazla söz hakkı verdiğine dikkat çekildi.

"Enerji krizi dengeyi altüst etti"

Yazıda, "Berlin, 10 yıl boyunca, Avrupa Birliği'nde ahlaki ve mali otoriteyi yönetti, politikaya rehberlik etti. Enerji krizi ise bu dengeyi altüst etti.

Almanya'nın Rusya'ya olan güveni, ülkenin ekonomik modelinin (ucuz gazla çalışan yüksek yoğunluklu endüstrinin) kusurlarını ve siyasi sınıfının Kremlin'e bağımlılığı konusundaki körlüğünü ortaya çıkardı." ifadeleri kullanıldı.

"Avrupa'nın güneyi iddialı bir şekilde büyüyor"

Berlin'in hâlâ yaşadığı "şokun üstesinden gelmeye çalıştığı" bir dönemde, Avrupa'nın güney bölgesinin iddialı bir şekilde büyüdüğü belirtilerek, İspanya örneğinden bahsedildi.

Bu gelişmeye ilişkin, "Yıllarca süren Alman liderliğindeki kemer sıkmanın intikamı değil, nihayetinde daha sağlıklı bir AB ile sonuçlanabilecek güçlerin yeniden ayarlanmasıdır." tespiti yapıldı.

"Almanya için riskler aşılmaz olunca görünür hale geldi"

Madrid yönetiminin, artan enerji fiyatları karşısında AB'nin ortak hareket etmesi gerektiğini söylediği anımsatılarak, "Enerji, ancak Almanya için riskler aşılmaz görünmeye başladığında bir Avrupa sorunu haline geldi." notu paylaşıldı.

Aynı yazının devamında şöyle denildi:

"Güneyden gelen teklifler daha ciddiye alınmalı"

"Bu, Avrupa'nın politika yapma sorununun yansıması ve çözüme giden yolu işaret ediyor. Güneyden gelen tekliflerin daha ciddiye alınmasının vakti geldi. Yeniden dengeleme, Brüksel'de memnuniyetle karşılanmalı."

Rusya merkezli TASS haber ajansı, söz konusu yazıyı, "Almanya, Avrupa'da uzun yıllardır elinde tuttuğu lider konumunu kaybediyor." şeklinde aktardı.



