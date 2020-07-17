Bloomberg: Erdoğan, Batı'ya meydan okuyor

ABD merkezli medya kuruluşu, Türkiye'nin bağımsız bir dış politika izlediğine ve stratejik avantajları olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin Ayasofya'ya yeniden cami statüsü vermesi, Doğu Akdeniz'deki gaz arama faaliyetlerinin yanı sıra, Libya ve Suriye'deki rolü dünya basınının gündeminde yer almaya devam ediyor.

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkati çekerek, "Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel bir güç olması için Batı'ya meydan okuyor" başlığıyla bir yazı yayınladı.

"ERDOĞAN'IN AYASOFYA'YI İBADETE AÇMASI..."

Yazıda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Ayasofya'yı ibadete yeniden açması, Türkiye'nin küresel sahnede bir Müslüman güç olarak rolünü yeniden kurma misyonunun taç sembolü olacak." denildi.

TÜRKİYE'NİN AKDENİZ'DEKİ VARLIĞI

Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusu olduğunun anımsatıldığı yazıda, Ankara'nın Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), savaş uçakları ve tanklarla gece gündüz iş başında olduğu belirtilerek, "Türk gemileri, Avrupa Birliği (AB) üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs ile gaz kaynakları konusunda Akdeniz'de çekişiyor." ifadesine yer verildi.

"BÖLGESEL GÜCE DÖNÜŞTÜ"

Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir konumda bulunduğu ifade edilen Türkiye'nin yönetimindeki Erdoğan'ın, ülkesini kurulduğundan bu yana her zamankinden daha fazla uluslararası prestijle bölgesel bir güce dönüştürdüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce Osmanlı yönetimi altındaki bir bölgedeki nüfuzunu yüzlerce yıldır genişletme iddiasının olduğu görüşü paylaşılırken, "Ancak şimdilik kimse onu durdurmak için istekli veya yetenekli gibi görünmüyor." denildi.

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK AVANTAJI VAR"

Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, "Türkiye'nin stratejik avantajı var. Gerçek şu ki AB, Türkiye söz konusu olduğunda dişsiz bir aslan. Ve Erdoğan bunu epeydir anlamış durumda."





"YAPTIRIMLAR AVRUPA'YA DA ZARAR VERİR"

Yazıda şu görüşler paylaşıldı:

"AB açısından, Türkiye'nin göçmenlerin Avrupa'ya akışına karşı bir tampon olarak rolü, Doğu Akdeniz'deki gaz araştırmaları üzerinde ticari yaptırımlar uygulanmasını çok riskli hale getirdi. Her halükarda, ticaret yaptırımları Avrupa ülkelerine de zarar verecek ve koronavirüs pandemisi küresel ekonomileri dalgalandırırken, çok azı bu maliyetleri karşılamaya hazır.

"TÜRKİYE, BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA İZLİYOR"

Türkiye, son yıllarda giderek bağımsızlaşan bir dış politika izledi ve bu, şu ana kadar çalıştı. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alarak ABD ve NATO'ya meydan okudu.

Libya'da Türk müdahalesi, Rus destekli Hafter güçlerini yenerek ve Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan bir hükümeti kurtardı. Aynı zamanda bu zafer Türkiye'yi Hafter'i destekleyen Amerikalı müttefikler olan Mısır ve BAE ile potansiyel bir çatışmaya yaklaştırdı.





"BATI'YA GÖÇMEN MUSLUĞUNU KONTROL EDİYOR"

Türkiye'nin uzun Doğu Akdeniz kıyı şeridi, onu masaya oturtuyor. 3.6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Batı'ya büyük bir göçmen musluğunu da kontrol ederek, Avrupalı yetkilileri hafifçe yürümeye zorluyor."

