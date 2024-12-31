AA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 2024 yılında Filistin'de yaşanan İsrail saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

EN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİĞİ YIL

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında "yerleşimcilerin gerçekleştirdiği eylemlerin" yaklaşık 20 yıldır kayıt altına alındığı ifade edildi.

2024 yılının işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin en fazla şiddet eylemi gerçekleştirdiği yıl olduğu bildirilen açıklamada, bu yıl "yerleşimcilerin" yaklaşık 1400 olaya karıştığı kaydedildi.

Açıklamada, bu olayların arasında fiziksel saldırı, kundaklama, Filistin topluluklarına baskın, meyve ağaçlarına ve mülklere zarar verilmesi ile yok edilmesinin yer aldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2024'te her gün yaklaşık 4 olaya karıştığı ifade edilen açıklamada, bunun çok sayıda kişinin yerinden edilmesine yol açtığına da dikkati çekildi.

Açıklamada, 2024 yılının işgal altındaki Filistin topraklarında en fazla Filistinli ölümünün gerçekleştiği yıl olduğu da bildirildi.