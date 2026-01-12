İsrail askerleri Batı Şeria'da kızı ve torunlarının yanında Filistinliyi öldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başlamasından bu yana Batı Şeria'da da gerilimi tırmandırıyor.

Bu süreç boyunca baskınlar, yaygın gözaltılar, mülk tahribatı ve Yahudi yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi dikkat çekiyor.

MASUM AİLE DEHŞETİ YAŞADI

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Hallat Hadur bölgesinde seyir halinde olan sivil araca İsrail askerleri tarafından ateş açıldı.

Saldırı sırasında araçta bulunan Filistinli adam, kızı ve torunlarıyla birlikte yolculuk yapıyordu.

Kurşunların hedefi olan sürücü, olay yerinde hayatını kaybederken kızı ve torunları ise büyük dehşet yaşadı.

Adamın kızı ve torunlarının gözleri önünde vurulması bölgede infiale yol açtı.

EN AZ 1106 FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

Filistin resmi verilerine göre gerilimin başladığı tarihten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında en az 1106 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.