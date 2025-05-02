BM: Gazze'de gıda stokları çoğunlukla tükendi, suya erişim imkansız hale geliyor

AA

Gazze’de, her gün hayatta kalma mücadelesi veren çocuklar ve aileler, açlık ve yetersiz sağlık hizmetleriyle savaşıyor.

Birleşmiş Milletler, bölgedeki insani kriz derinleşirken, İsrail’in yardım girişimlerini engellemesiyle durumun daha da kritik hale geldiğine dikkat çekiyor.

Gıda stokları tükenmek üzere kadınlar ve çocuklar hayatta kalabilmek için her geçen gün daha fazla mücadele ediyor.

SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA) Gazze'de görev yapan sözcüsü Olga Cherevko, Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de yaşanan acımasız gerçekliğe dikkati çeken Cherevko, karar vericilerin kanlı çocukların, kopmuş uzuvların ve yas tutan ebeveynlerin görüntülerini aylardır sessizce izlediğini söyledi.

"GAZZE HAREBEYE DÖNMÜŞ DURUMDA"

Olga Cherevko, "Yaklaşık 18 aydır süren kanlı savaşın ardından Gazze harabeye dönmüş durumda. Sokaklar molozlarla dolu ve oynayan çocukların sesleri patlamaların uğultusuyla kesiliyor" dedi.

İsrail'in 2 ay önce Gazze'ye insani yardım ve diğer malzemelerin girişlerini engellemek için sınırları kapattığını, bunun da en kötü senaryo için geri sayımı tetiklediğini vurgulayan Cherevko, "Gıda stokları çoğunlukla tükendi, suya erişim imkansız hale geliyor ve hastaneler kan ünitelerinin tükendiğini bildiriyor. Toplu kayıplar gelmeye devam ediyor. Gazze'de 1,5 aydan kısa bir sürede 420 binden fazla insan bir kez daha kaçmak zorunda kaldı. Bunların birçoğu sadece sırtlarında giysilerle, yol boyunca vurularak, aşırı kalabalık barınaklara ulaştı. İnsanların güvenlik aradığı çadırlar ve diğer tesisler bombalanıyor." diye konuştu.

"GAZZE'DEKİ DEHŞET, DÜNYA İZLERKEN YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR"

Cherevko, Gazze'deki dehşetin dünya izlerken yaşanmaya devam ettiğinin altını çizerek, bu kötü tablonun ihtiyaç duyulan malzemelerin olması halinde tersine çevrilebileceğini, geçişlerin yeniden açılması halinde yardım dağıtımına hazır olduklarını belirtti.

Uluslararası toplumun önünde iki seçenek olduğuna işaret eden Cherevko, bunların Gazze'nin boğulduğu ve aç bırakıldığı korkunç görüntüleri izlemeye devam etmek ya da bu acımasız ablukayı kıracak kararlar almak için cesaretli ve ahlaklı adımlar atmak olduğunu vurguladı.

Sözcü Cherevko, insanların Gazze'de sürekli yaşanan öldürülmeler karşısında duyarsızlaşmasından endişe ettiğini dile getirerek, "Öldürülen veya yaralanan insanların sayısı ölçülen bir başka gerçeküstü gerçeklik haline geldi. 5, 10 veya 20 yıl sonra çocuklarımıza ve torunlarımıza bakıp bu dehşeti neden durduramadığımızı onlara açıklayamayacağımızdan endişeleniyorum. Bunun sona ermesi için daha ne kadar kan dökülmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.