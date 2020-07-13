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    BM gelecek yıl gıda güvenliği zirvesi düzenleyecek

    BM Genel Sekreteri Guterres, dünya genelinde açlığın giderek arttığı uyarısında bulunarak, gelecek sene ''gıda güvenliği zirvesi'' düzenleyeceğini duyurdu.
    • AA
    • 13.07.2020 - 19:21
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    BM gelecek yıl gıda güvenliği zirvesi düzenleyecek

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Gıda Güvenliği raporunun ardından yaptığı açıklamada, birçok ülkenin farklı tür ve boyutlarda yetersiz beslenme,  bazılarının ise obezite ile karşı karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

    KORONAVİRÜS DURUMU KÖTÜLEŞTİRDİ

    Koronavirüs  salgının ise durumu daha da kötüleştirdiğini ve her geçen gün çok sayıda kişinin açlığa doğru sürüklendiğini belirten Guterres, mevcut eğilimin devam etmesi durumunda 2030'a kadar açlığın ortadan kaldırılması hedefinin mümkün olmayacağını ifade etti.

    GIDA SİSTEMLERİ ZİRVESİ

    Gıda sistemlerinin daha sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Guterres, bu kapsamda gelecek yıl "Gıda Sistemleri Zirvesi" düzenleyeceğini kaydetti.

    BM gelecek yıl gıda güvenliği zirvesi düzenleyecek #1

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