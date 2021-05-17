BM Genel Kurulu, Filistin gündemiyle toplanacak

Birleşmiş Milletler'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle perşembe günü toplantı yapılacak.

İsrail, işgal altında tuttuğu Gazze'yi günlerdir bombalıyor.

Masum sivillerin hedef alındığı saldırılar bir haftayı geride bırakırken, 200 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda yaşamını yitiren 200 kişiden 59'unu çocuk, 35'ini kadınlar oluşturuyor.

BM'DE GÜNLER SONRA FİLİSTİN TOPLANTISI

İsrail ordusunun saldırılarına tepki vermekte geciken Birleşmiş Milletler (BM), günler sonra toplantı kararı aldı.

BM Genel Kurulu'nun, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacağı belirtildi.

FİLİSTİN'DEKİ VAHİM DURUM GÖRÜŞÜLECEK

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu’nu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcileri'nin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere, 20 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da toplayacağım." dedi.

ABD'NİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE TEPKİ ÇEKEN TUTUMU

Öte yandan Filistin, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de ateşkes çağrısı için ortak açıklama yapmasına ve toplanmasına engel olma girişimlerini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Güvenlik Konseyi'ndeki pozisyonu reddediyoruz. İsrail'in saldırganlığını durdurmak için çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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