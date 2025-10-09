BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de ateşkesten memnun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkese ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Guterres, Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngören anlaşmayı “memnuniyetle karşıladığını” belirtti.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Guterres, açıklamasında, “Başkan Donald Trump’ın sunduğu öneriye dayanarak Gazze’de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum.” ifadelerine yer verdi.

BM Genel Sekreteri ayrıca, anlaşmanın hayata geçirilmesi sürecindeki diplomatik çabalarından dolayı ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’ye teşekkür etti.

"TARAFLAR, ANLAŞMANIN ŞARTLARINA UYMALI"

Tüm taraflara çağrıda bulunan Guterres, anlaşmanın koşullarına tam olarak uyulması gerektiğini vurguladı.

Guterres, tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Gazze’ye insani yardımların derhal ulaştırılması gerektiğini belirtti.

"ACILAR SONA ERMELL, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN ADIM ATILMALI"

Açıklamasında Filistin-İsrail meselesine kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Guterres, şu ifadeleri kullandı:

Tüm paydaşları, işgalin sona erdirilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması ve İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri iki devletli bir çözüme ulaşılması için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum.

Guterres, Gazze’deki acıların sona ermesi için uluslararası toplumun siyasi irade göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.