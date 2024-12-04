BM: İnsani yardımları sürdürmek için Suriye'de kalmaya devam edeceğiz

AA

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula ve BM'nin Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü, günlük basın toplantısına bağlanarak Suriye'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Abdelmoula, Suriye'deki gerginliğin 2019'dan bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

"BM VE ORTAKLARI, SURİYE'DE KALMAYA VE YARDIM SAĞLAMAYA DEVAM ETMEKTE KARARLI"

BM'nin yerel ve uluslararası olmak üzere Halep'te yaklaşık 152 personelinin bulunduğunu dile getiren Abdelmoula, "BM ve ortakları, Suriye'de kalmaya ve yardım sağlamaya devam etmekte kararlı. Değerlendirmelerimizi yaparak yardımları genişletmek için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Abdelmoula, Heyet Tahrir Şam'ın BM personelinin güvenliğini sağlayacağını bildirdiğini aktardı.

Buna rağmen bazı personelin kendini güvende hissetmediğini belirten Abdelmoula, bu kişilerin başka yerlere yerleştirileceğini ifade etti.

Abdelmoula, diğer taraftan BM'nin bölgedeki insani yardım kapasitesini muhafaza etmekte kararlı olduğunu, bu ortamda çalışabilecek kişilerin görevlendirileceğini söyledi.

Suriye'ye geçmişte yapılan yardım çağrısının ardından gelen fonların sadece yüzde 30 düzeyinde olduğunu dile getiren Abdelmoula, tüm taraflara, siviller, insani yardım personeli ve varlıklarını koruma çağrısında bulunulduğunun altını çizdi.

"ŞİMDİ SURİYE'YE GEREKLİ YARDIMI YAPMA ZAMANI"

BM'nin Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Balakrishnan da tüm taraflara, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca siviller ve sivil altyapıları koruma yükümlülükleri bulunduğunu hatırlattı.

Suriye'de artan şiddet nedeniyle on binlerce kişinin yerinden edildiğini belirten Balakrishnan, Lübnan'daki ihtilaf nedeniyle de çok sayıda Suriyelinin ülkeye dönüş yaptığını anımsattı.

Balakrishnan, Suriye'ye yönelik insani yardım çağrısının daha önce hiç bu kadar düşük düzeyde fonlanmadığını ifade ederek, yaklaşık 16,7 milyon Suriyelinin insani yardıma muhtaç olduğuna dikkati çekti.

Üye ülkelere, Suriye'ye yönelik yardımlarını artırma çağrısında bulunan Balakrishnan, "Şimdi fonları azaltma zamanı değil. İnancımızı muhafaza edip Suriye'ye gerekli yardımı yapma zamanı." uyarısında bulundu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.