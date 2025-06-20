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BM: İsrail-İran çatışması kontrol edilemez bir yangına dönüşebilir

İsrail-İran geriliminin kontrolden çıkarak küresel bir felakete dönüşebileceği uyarısında bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, "Krizlere sürüklenmiyoruz, onlara doğru koşuyoruz" ifadelerini kullandı.

AA AA
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BM: İsrail-İran çatışması kontrol edilemez bir yangına dönüşebilir

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar giderek artarken Birleşmiş Milletler (BM) cephesinden konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. 

'Uluslararası Barışa ve Güvenliğine Yönelik Tehditler' başlığıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmaların genişlemesinin kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangın haline gelebileceğini ifade etti. 

"KRİZLERE SÜRÜKLENMİYORUZ, KOŞUYORUZ"

İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmanın korkunç bir bedelle hızla tırmandığını kaydeden Guterres, "Dünya giderek artan bir endişeyle izliyor. Krizlere doğru sürüklenmiyoruz, ona doğru koşuyoruz." dedi.

"ÇATIŞMA, YANGINA DÖNÜŞEBİLİR"

Guterres şu ifadeleri kullandı:

Bu çatışmanın genişlemesi, kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangına dönüşebilir. Bunun olmasına izin vermemeliyiz.

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin herkesin güvenliği için zorunluluk olduğunu belirten Guterres, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın bunun temel taşı olduğunu ve İran'ın da buna saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

MÜZAKERELERE DÖNÜN ÇAĞRISI

Guterres, İran’a karşı "güven boşluğunu" kapatmanın tek yolunun diplomasi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimi olduğunun altını çizerek, taraflar arasındaki müzakerelere geri dönülmesini talep etti.

Konuşmasında İsrail’in başlattığı saldırılar veya İsrail’in nükleer yetenekleri konusunda herhangi bir ifade kullanmadığı dikkati çeken Guterres, konseye birlik ve acil diyalog için harekete geçme çağrısında bulundu.

Guterres, "Bu belirleyici ana pişmanlıkla bakmayalım. Bölgeyi ve dünyamızı uçurumdan geri çekmek için sorumlu ve birlikte hareket edelim." ifadelerini kullandı.

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