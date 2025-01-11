BM, Putin ve Trump arasındaki olası diyaloğu memnuniyetle karşılıyor

DHA

20 Ocak'ta görevini devralması beklenen ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini ziyaret etmek istediğini dile getirmişti.

Görüşme için hazırların sürdüğünü belirten Trump, ana konunun Ukrayna- Rusya savaşı olduğuna işaret ederken Kremlin sözcüsü bir açıklama yapmıştı.

Dmitri Peskov, yaptığı açıklamada Putin'in bu görüşme için hazır olduğunu belirtmişti.

İkili arasındaki olası bir görüşme, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bitmesi için bir ışık olarak yorumlandı.

"BM OLASI GÖRÜŞMEYİ MEMNUNİYETLE KARŞILAR"

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu basın toplantısında, ABD ve Rusya liderleri arasındaki olası bir görüşmenin BM tarafından memnuniyetle karşılanacağını ifade etti.

Dujarric açıklamasında, “ABD ve Rusya arasındaki her türlü diyalog BM tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.” ifadelerini kullandı.