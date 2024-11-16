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Haber Merkezi

İsrail'in Gazze topraklarında sürdürdüğü acı tablo gün geçtikçe ağırlaşıyor...

Yaşlı, genç, kadın, bebek demeden masumları katleden İsrail ordusu, saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor.

"Hedeflere ulaşılıncaya dek" savaşı sürdüreceklerini söyleyen katliamcı ordunun şiddetini durdurabilmek için birçok ülke ve lider, Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurmuştu.

KATLİAMI DURDURMAK İÇİN BİRLEŞTİLER

Masum hayatların yitmesini engellemek isteyen birçok ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvurarak, İsrail'in soykırım suçu işlediğinin kabul edilmesini talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonucu Türkiye öncülüğünde İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir isteminde bulunan 52 ülke ile 2 uluslararası kuruluşun çağrısı sonucu BM, yeni bir rapor yayınladı.

SOYKIRIM SUÇU İŞLENDİĞİ TESCİLLENDİ

Ekim 2023 ile Temmuz 2024 tarihleri arasında incelemelerde bulunan BM Özel Komitesi, İsrail'in Gazze topraklarından neden olduğu kitlesel kayıp ve yerlileri "kasıtlı" olarak zor hayat koşullarında yaşamaya itmesinin kanıtlandığı ve bu nedenle soykırım eylemlerinin doğrulandığını açıkladı.

İNSANLIK ADINA ADALET ARAYACAK

BM Filistin Özel Raportörü Richard Falk, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan Gazze Mahkemesi'nin (Gaza Tribunal), insanlık adına adalet arayacağını belirtti.

Falk, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin İsrail saldırılarına verdiği desteğin bölgedeki sorunları daha da derinleştirdiğini vurgulayarak "Bu ülkeler, İsrail'in yaptıklarını sınırlamaktan bahsetmiş olsalar da anlamlı bir kısıtlama getirmediler." ifadesini kullandı.