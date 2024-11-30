Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Suriye'de rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü, Beşar Esad güçlerine Halep'in kuzeyinden sürpriz bir saldırı başlattı.

Dün sabahtan bu yana süren çatışmalarda 132 kişinin öldüğü bildirildi.

Çatışmalar tüm hızıyla devam ederken, Brleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon (OCHA) Suriye Ofisi, Halep şehrinde 14 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

14 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Açıklamada, “Halep Şehrinde yaklaşık 14 bin kişi yerinden edilmiş olup, çoğunluğu akrabaları tarafından misafir edilmektedir. Ülke içinde yerinden edilmiş kişileri barındırmak için bir toplu barınak kurulmuştur.

Rakamlar henüz doğrulanmamış olsa da sivil kayıplar bildirilmiştir. Altyapı hasarı ve güvenlik endişeleri hizmetlerde geniş çaplı aksamalara neden olmuş ve bazı insani yardım kuruluşları faaliyetlerini geçici olarak askıya almıştır.” denildi.

NE OLMUŞTU

Halep'te 27 Kasım’da başlayan Beşar Esad rejimi ile silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle bölge halkı yerinden edilmeler ile karşı karşıya kaldı.

HTŞ'ye bağlı muhaliflerin şu ana kadar 50'den fazla yerleşimde kontrolü ele geçirdiği, Halep kent merkezine ulaştığı belirtildi.

Muhaliflerin ayrıca Halep'i Şam'a bağlayan M-5 Otoyolu'nu kapattığı ifade edildi.