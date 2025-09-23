BM’de Filistin rüzgârı: Avrupa’dan peş peşe tanıma kararları

Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ı, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlendi.

Konferans esnasında birçok Avrupa ülkesinden Filistin Devleti'ni tanıma adımı geldi.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gazze'de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi.

Bu konuda "Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz." diyen Macron, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun "ortak sorumluluğunda" olduğunu vurguladı.

MONAKO'DAN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI

Konferans'ta konuşan Monako Prensi 2. Albert de Filistin Devleti'nin tanıma kararı aldıklarını duyurdu.

Monako'nun başından beri İsrail'in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yaşaması ile Filistin halkının egemen ve demokratik bir devlete sahip olma hakkını yüksek sesle savunduğunu dile getiren 2. Albert, "Bugün, İsrail'in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin'i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz." dedi.

Monako Prensi, "Şu anda burada, sizin huzurunuzda yaptığım şey budur." ifadesini kullandı.

Monako Prensliği, Batı Avrupa'da Akdeniz kıyısında yer alan ve Vatikan'dan sonra dünyadaki en küçük ikinci bağımsız devlettir.

BELÇİKA

Belçika Başbakanı Bart De Wever, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

Belçika'nın her zaman iki devletli çözümü savunduğunu ve New York Bildirgesi'nin imzacıları arasına katılarak bu kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini belirten De Wever, ülkesinin bu duruşu Gazze'ye gönderdiği insani yardımlarla da gösterdiğini söyledi.

De Wever, "Son zamanlarda en acil ihtiyaçları karşılamak için 190 tondan fazla insani yardım malzemesini havadan gönderdik. Belçika hükümeti Gazze'ye yönelik insani yardım bütçemize 12,5 milyon avro daha eklemeye karar verdi." dedi.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine de değinen De Wever, "Filistin Devleti" olasılığını canlı tutma gerekliliğini doğrulayan uluslararası bir yanıtın olmaması durumunda, iki devletli çözüm imkanının kaybedilmesinden endişe duyulduğuna işaret etti.

De Wever, "Başbakan (Binyamin Netanyahu) da dahil olmak üzere bir dizi İsrailli bakanın, Filistin Devleti'nin asla var olmayacağı yönündeki son açıklamaları, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma hakkını ve ihtiyacını yeniden teyit etmek için ilave bir nedendir. Bu nedenle Belçika, Filistin Devleti'nin tanındığını duyuran ülkeler grubuna katılarak bugün dünyaya güçlü bir siyasi ve diplomatik mesaj veriyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin tanıma sürecini ilerleteceğini dile getiren De Wever, "tüm esirler serbest bırakıldıktan ve Hamas gibi tüm terör örgütleri Filistin yönetiminden uzaklaştırıldıktan sonra" Belçika büyükelçiliğinin açılması ve uluslararası anlaşmaların imzalanması da dahil olmak üzere yeni Filistin devletiyle diplomatik ilişkilerin etkin şekilde yürütüleceğini bildirdi.

LÜKSEMBURG

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

Lüksemburg'un barışın bir parçası olarak konferansta bulunduğunu ifade eden Frieden, "Lüksemburg'un bugünden itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan ediyorum. Bu bir sürecin sonu değil, umuda, diplomasiye, diyaloğa ve birlikte yaşama fikrine bağlılığın başlangıcıdır." dedi.

Frieden, iki devleti çözümü desteklediklerini anımsatarak, "Önümüzdeki yol kolay olmayacak. Bu tanımanın tek başına yeterli olacağını iddia etmiyoruz ancak kaybedilen siyasi ufka ivme kazandırmaya katkıda bulunacağını umuyoruz." diye konuştu.

Barışın adım adım, tuğla tuğla inşa edildiğini belirten Frieden, "Bu tanıma kararımız yaslı ailelere bir mesaj, çocuklara ve hala vazgeçmemiş olanlara bir umut olsun." ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA: FİLİSTİN'İ TANIMA KARARIMIZ, HAMAS'IN SİLAH BIRAKMASI TAAHHÜDÜNE DAYANIYOR

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde düzenlenen konferansta, ülkesinin 21 Eylül'de aldığı Filistin'i tanıma kararının, Hamas'ın silahlarını güvenlik güçlerine devretmesi, Gazze'de kontrolü bırakması ve Filistin yönetiminin demokratik seçimler yaparak kapsamlı reformlara gitmesi taahhüdüne dayandığını belirtti.

Avustralya'nın 21 Eylül'de Filistin'i devlet olarak tanıdığına işaret eden Albanese, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamas'ın Filistin'in geleceğinde hiçbir rol oynayamayacağı konusunda net bir tavır sergiledik. Tanımamız, Filistin yönetiminin İsrail'in barış ve güvenlik içinde var olma hakkını yeniden teyit etmesi, Hamas'ın silahlarını Filistin güvenlik güçlerine teslim etmesi ve Gazze'yi bir daha asla kontrol etmemesi, Filistin Yönetimi'nin silahsızlandırılması, demokratik seçimler yapılması ve yönetim, finans ve eğitim alanlarında kapsamlı reformlar gerçekleştirilmesi taahhütlerine dayanmaktadır."

Avustralya'nın 1947'de İsrail'in kuruluşunu mümkün kılan plana ilk "evet" oyu veren BM üyesi olduğuna dikkati çeken Albanese, söz konusu planın her zaman iki devleti, yani "uluslararası tanınmış sınırlar içinde yan yana yaşayan birbirlerinin barış ve güvenlik içinde yaşama hakkını tanıyan İsrail ve Filistin'i" kapsadığını vurguladı.

Albanese, Gazze'de insani felaket yaşandığını, on binlerce sivilin öldüğünü, insani yardımların engellendiğini, insani yardım çalışanları ve gazetecilerin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, İsrail hükümetinin bu noktada sorumluluk taşıdığını belirtti.

Batı Şeria'da yasadışı yerleşimlerin genişlemesi ve ilhak tehditlerinin iki devletli çözümü tehlikeye attığını dile getiren Albanese, "Bu çatışma boyunca Avustralya, ateşkes çağrılarını desteklemiştir, çünkü her masum hayat önemlidir, her İsraillinin ve her Filistinlinin hayatı." ifadesini kullandı.

Albanese, ayrıca rehinelerin derhal serbest bırakılmasına yönelik çağrısını yineledi.

MALTA

Malta Başbakanı Robert Abela, Malta olarak Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını gururla teyit ettiğini söyledi.

Başbakan Abela, konuşmasının hemen başında, "Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir. Bunu, her iki halkın da geleceğini güvence altına alacak tek çözüm olan gerçek ve barışçıl iki devletli çözüme yönelik somut bağlılığımızın bir göstergesi olarak yapıyoruz." dedi.

Malta, İsrail'in demokratik bir Filistin Devleti ile beraber var olma hakkını da aynı şekilde açıkça desteklediğini dile getiren Abela, Hamas’ın Filistin’de yeri olmaması gerektiğini ileri sürdü.

Abela, Filistin'in tanınmasının Hamas için bir zafer anlamına geldiği iddiasına da katılmadığını söyledi.

Başbakan Abela, Hamas'ın elindeki esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yinelediklerini ifade ederken, Malta'nın acil ve kalıcı ateşkes istediğini, çatışmaların artık durması gerektiğini vurguladı.

Abela, Filistinlilerin tek devlet, tek hükümet yaklaşımını desteklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde İsrail hükümetlerinin de acil sorumlulukları var. Sivillere ve altyapıya yönelik saldırıları derhal durdurulmalıdır. Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimci işgali ve beraberindeki şiddet de derhal durdurulmalıdır. Gazze'de açlık yaşanıyor ve acınası miktardaki gıda yardımına ulaşmaya çalışan aç sivillerin ölümlerine izin verilemez."

Malta Başbakanı Abela, Gazze’de mevcut trajedinin derinliği karşısında sessiz kalamayacaklarını sözlerine ekledi.