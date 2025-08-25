BM'de yıllar sonra ilk: Ahmed Şara'nın Genel Kurul’a hitap etmesi bekleniyor

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu, Eylül ayında gerçekleştirilecek...
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na katılacağı duyuruldu.
Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası gözler Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na çevrildi.
BM'DE 1967'DEN BU YANA BİR İLK
Suriyeli bir yetkili Pazartesi günü yaptığı açıklamalarda, Ahmed Şara'nın Eylül ayında New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na hitap etmesinin beklendiğini bildirdi.
Söz konusu gelişme, Şara'nın, 1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu’na hitap edecek ilk Suriye Devlet Başkanı olmasıyla dikkat çekiyor.
DONALD TRUMP İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı görüşme, Suriye'deki yaptırımların kaldırılması noktasında belirleyici olmuştu.
Yaşanan gelişmede, Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Riyad'da bir araya gelmişti.
Gündem, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması olarak öne çıkmıştı.