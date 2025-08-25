BM'de yıllar sonra ilk: Ahmed Şara'nın Genel Kurul’a hitap etmesi bekleniyor Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na hitap edeceği açıklanan Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın burada yapacağı konuşma, BM’de 1967’den bu yana bir ilk olacak.