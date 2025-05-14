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Siyasi arena bir hayli hareketli.

Yürüttüğü barış diplomasisi ile de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya ders veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşme, Suriye'deki yaptırımların kaldırılması noktasında belirleyici oldu.

Öyle ki bugün Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Riyad'da bir araya geldi.

İLK KARELER PAYLAŞILDI

Trump'ın Suudi Arabistan'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüşmesinden ilk kareler de paylaşıldı.

Trump ve Şara'nın buluşması, ABD ve Suriye liderlerinin 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmesi oldu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Riyad'daki görüşmeye çevrimiçi katıldığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Trump'ı övdü ve Suriye'de barış ve refahı teşvik etmek üzere Suudi Arabistan'la birlikte çalışma taahhüdünde bulundu. Veliaht Prens de Başkan Trump'ı yaptırımları kaldırma kararından dolayı övdü ve bunu cesurca olarak nitelendirdi.

Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens'e dostlukları için teşekkür etti ve Devlet Başkanı eş-Şara'ya ülkesinde tarihi bir şey yapmak için muazzam bir fırsata sahip olduğunu söyledi. Başkan Trump, eş-Şara'ya Suriye halkı için büyük bir iş yapmaya teşvik etti" dedi.

Leavitt, açıklamasında ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'dan İsrail ile İbrahim Anlaşmalarını imzalamasını, silahlı Filistinlilerin sınır dışı edilmesini, tüm yabancı teröristlerin Suriye'yi terk etmelerini sağlamasını, DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önlemek için ABD'ye yardım edilmesini istediğini söyledi.

"ABD-SURİYE ÇIKARLARI ORTAK"

EŞ-Şara'nın da Başkan Trump'a teşekkür ettiğini kaydeden Leavitt açıklamasını şu şekilde tamamladı:

Eş-Şara, Başkan Trump, Veliaht Prens ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplantının gerçekleşmesi için gösterdikleri çabalar için teşekkür etti ve İranlıların Suriye'den ayrılmasının sunduğu önemli fırsatın yanı sıra terörle mücadele ve kimyasal silahların ortadan kaldırılması konularında ABD-Suriye çıkarlarının ortak olduğunu belirtti.



İsrail ile 1974'te imzalanan ayrılma anlaşmasına bağlılığını teyit eden Eş-Şara Suriye'nin doğu ve batı arasındaki ticareti kolaylaştırmada kritik bir bağlantı görevi göreceği umuduyla sözlerini tamamladı. Ayrıca eş-Şara Amerikan şirketlerini Suriye petrol ve gazına yatırım yapmaya davet etti. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki savaş da ele alındı.

TRUMP, ERDOĞAN VE SELMAN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMELERİN ETKİLİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad'da katıldığı dörtlü Suriye zirvesi, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldıracağını açıklamasının ardından geldi.

ABD Başkanı Trump, Körfez turu kapsamında bulunduğu Riyad'da dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldıracağını açıklamıştı.

Trump bu açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmelerin etkili olduğunu vurgulamıştı.