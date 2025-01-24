BM'den çağrı: Nijerya'ya destek için 910 milyon dolarlık yardım

AA

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısı düzenlendi..

Toplantıda Laerke, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca Laerke, Nijerya için de çağrıda bulundu.

EKONOMİK İSTİKRARSIZLIK VURGUSU

Nijerya için "2025 Müdahale Planı" için yardım çağrısı başlattıklarını aktaran Laerke, bu planın, çatışma, iklim krizi ve ekonomik istikrarsızlığın sivillere ağır bedeller ödettiği Borno, Adamawa ve Yobe gibi ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlere odaklandığını söyledi.

"YARDIM ÇAĞRISINDA 910 MİLYON DOLAR TUTARINDA FON TALEP EDİLİYOR"

Laerke, bu yıl ülkenin kuzeydoğusundaki toplam 3,6 milyon kişiye sağlık hizmetleri, gıda, su, sanitasyon, hijyen ve diğer hizmetleri sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Yardım çağrısında 910 milyon dolar tutarında fon talep ediliyor." dedi.

Küresel fonlamanın azaldığını hatırlatan Laerke, Nijerya müdahale planının, kıt kaynakların kullanımındaki verimliliği artırmayı da hedeflediğini kaydetti.