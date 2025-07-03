BM'den Gazze raporu: İsrail haziran ayında insani yardım girişimlerinin yarısından fazlasını engelledi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, burada yaptığı konuşmada, Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

İSRAİL, 400 YARDIM GİRİŞİMİNİN YÜZDE 44'ÜNÜ DOĞRUDAN REDDETTİ

Gazze'de insani yardım çalışanlarının, girişimlerini İsrailli yetkililerle koordine etmek zorunda olduğunu anımsatan Dujarric, İsrail'in haziran ayında 400 yardım girişiminin yüzde 44'ünü doğrudan reddettiğini, yüzde 10'unu ise önce kabul edip sonra izin vermediğini bildirdi.

Dujarric, böylelikle İsrail'in bu ayda insani yardım girişlerinin yarısından fazlasını engellediğini aktararak, bugün ise 16 insani yardım girişiminin dördünün reddedildiğini ifade etti.

ATEŞKESİN İHLAL EDİLMESİNDEN BU YANA 50 "TAHLİYE EMRİ" VERİLDİ

İsrail'in "tahliye emirleri"nin Gazze'nin yaklaşık yüzde 78'ini kapsadığını, ateşkesin ihlal edilmesinden bu yana 50 "tahliye emri" verildiğini belirten Dujarric, İsrail'in "askerileştirilmiş bölgeleriyle" bu oranın yüzde 85'e yükseldiğini kaydetti.

Dujarric, sivillerin sadece yüzde 15'lik bir alana sıkıştığını, bu alanların da güvenli olmadığını belirterek, aynı zamanda çok kalabalık ve temel hizmetlerden yoksun olduklarını dile getirdi.

"ALTYAPI YOK, TEMEL YAŞAM DESTEĞİ YOK"

Gazze'den çok az daha büyük olan New York'un Manhattan bölgesine "2 milyon insanın sıkıştırıldığını düşünün" ifadelerini kullanan Dujarric, "Ancak burada gökdelenler yerine yıkılmış, yanmış yapıların molozlarıyla kaplı bir alan var. Altyapı yok, temel yaşam desteği yok. Üstelik Gazze’de sivillerin kalabildiği bu son bölgeler de parçalanmış ve güvensiz durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, diğer taraftan Gazze'de geçen perşembeden bu yana 5 farklı kuruluşa mensup 9 insani yardım çalışanının daha öldürüldüğünü belirterek, şu bilgiyi verdi: