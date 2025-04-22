BM'den Gazze raporu: Yayılan açlığın çocuklar üzerindeki etkisi dramatik

AA

Gazze'de insani kriz sürüyor...

İsrail'İn Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de yayılan açlığın çocuklar üzerindeki etkisinin "dramatik" olduğunu duyurdu.

Yaşanan gelişmede, UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verildi.

"GAZZE'DEKİ AÇLIK YAYILIYOR VE DERİNLEŞİYOR"

Açıklamada, "Gazze'deki açlık yayılıyor ve derinleşiyor. Çocuklar üzerindeki etkisi özellikle dramatik çünkü onlar susuzluğa, ishale ve hastalığa karşı daha savunmasızlar." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in insani yardım girişini engellediği Gazze'de mart ayında 3 bin 700 Filistinli çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye başladığı hatırlatıldı.

Gazze'ye uygulanan ablukanın sona erdirilmesi ve insani yardım akışının sağlanması ihtiyacına vurgu yapıldı.

UNRWA'nın paylaştığı videoda konuşan çocuklardan, 10 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Sima, "Eğer bizi izliyorsan, bizim için sadece ağlama; bizim hakkımızda konuş ve bizim için harekete geç."

"FIRINLAR KAPANDI, UN YOK, MUTFAK TÜPÜ YOK"

Gazzeli 14 yaşındaki Ahmed de son günlerde su getirebilmek için uzak yerlere gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, temiz suya erişimin zor olduğunu, bazen temiz olmayan suyu tüketmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kız çocuğu İntisar da Gazze'deki açlığa işaret ederek, "Eskiden kolayca ekmek alırdık şimdiyse zor. Fırınlar kapandı, un yok, mutfak tüpü yok." dedi.

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İSRAİL 19 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİREN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1890 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 950 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 266'ya yaralıların sayısı 116 bin 991'e yükseldi.