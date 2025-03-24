BM'den Gazze yorumu: İsrail'in aldırıları yeniden başlatmasının ardından 124 bin kişi yerinden edildi

AA

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Burada, yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

YAKLAŞIK 124 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail'in en son Refah'ta verdiği "tahliye emrinin" ardından Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 14'ünün "yasaklı bölgeye" dönüştüğünü aktaran Dujarric, saldırıların ardından sadece birkaç günde yaklaşık 124 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

Dujarric, insanların yürüyerek El-Mavasi bölgesine doğru gittiğini ve hastanelere sığınmaya çalıştığını ifade etti.

GEÇEN HAFTA 3 OKUL DAHA SALDIRILAR NEDENİYLE ZARAR GÖRDÜ

Su ve hijyen hizmetlerinde de büyük sorun yaşandığını aktaran Dujarric, insanların bazen günlerce ellerini bile yıkayacak su bulamadığını belirtti.

Dujarric, İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasının ayrıca eğitim faaliyetlerinin de hemen hemen tümünün askıya alınmasına sebep olduğunu, geçen hafta 3 okulun da saldırılar nedeniyle zarar gördüğünü duyurdu.