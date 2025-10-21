BM'den, Gazze'de ateşkesin iyi niyetle uygulanmasını sağlamak için ülkelere işbirliği çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkes soru işaretleri barındırıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, "İsrail ordusunun ateşkese rağmen son 2 günde Gazze'de düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi. Sizce İsrail'in ateşkes ihlalleri, anlaşmanın geleceğini tehlikeye atıyor mu? Bu ihlallere tepkiniz nedir?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Gazze'de kritik bir aşamada olunduğunu belirten Laurence, "Bu ivmenin, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan herkes için kalıcı bir barış ve güvenliğe ulaşmasını sağlamak için herkes elini taşın altına koymalı.

Tüm ülkeleri, ateşkes planının iyi niyetle uygulanmasını sağlamak için birlikte çalışmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İSRAİL SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün insani yardım taşıyan 600 tırın girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.