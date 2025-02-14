BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki insanlık krizine ilişkin açıklama

AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), güvenlik güçleri ile isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasındaki şiddet nedeniyle insani kriz yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Eujin Byun, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gündem maddeleri arasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki insanlık krizi de yer aldı.

"HIZLA KÖTÜYE GİDEN İNSANİ KRİZDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

"Hızla kötüye giden insani krizden endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanan Byun, yerinden edilmiş kişilere sürekli erişim imkanının olmamasının acil ihtiyaç duyulan yardımların sağlanmasını engellediğini belirtti.

Byun, saldırıların ve yağmalamaların, Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu eyaletlerinde bulunan Goma ve Minova şehirlerinde 70 bin acil durum barınağını yok ettiğini, bu sebeple ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 350 bin kişinin yeniden yerinden edildiğinin altını çizdi.

BULAŞICI HASTALIKLARIN YAYILMA RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

"Yüz binlerce yerinden edilmiş kişi artık aşırı kalabalık geçici barınaklarda, kiliselerde, okullarda ve hastanelerde yaşıyor." diyen Byun, Goma'daki yerinden edilmiş kişilerin suç oranındaki artıştan etkilendiğini kaydetti.

Byun, Kuzey-Kivu'daki sağlık tesislerinin yıkılmasının kolera, sıtma ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırdığına dikkati çekti.

BMMYK olarak yerinden edilmiş kişilere mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Byun, acil ateşkes çağrısında bulundu.

"BU HAVALİMANI ÜZERİNDEN İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ YAPILABİLİYOR MU?"

Eujin Byun, "Tüm tarafları sivil altyapıya yönelik saldırıları durdurmaya ve engelsiz insani erişimi garanti etmeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

"Goma Havalimanı hala kapalı mı? Bu havalimanı üzerinden insani yardım faaliyetleri yapılabiliyor mu?" sorusunu yanıtlayan Byun, "Bildiğim kadarıyla Goma Havalimanı hala insani yardım için çalışmıyor ve bu da bizim endişelerimizden biri." dedi.

Byun, insani yardım kuruluşlarının, şiddetin yayıldığı bölgelere erişebilmesi için hava yolu dahil tüm güzergahların açık olması ve bu alanların erişilebilir olmasının önemine işaret etti.

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ'NDE SON DURUM

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrolüne alan M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

BM ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.