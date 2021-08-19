BMMYK'dan Afganistan açıklaması: Her hafta binlerce kişi ülkeden ayrılıyor

BMMYK, Afganistan'dan her hafta 20 ila 30 bin kişinin yasa dışı yollardan karayolu ile ayrıldığını ve çoğunun İran'a geçtiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Afganistan Temsilcisi Caroline Van Buren, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Caroline Van Buren, toplantıda Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkedeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

"KADINLARA YÖNELİK KÖTÜ HABERLER ALIYORUZ"

Kadınlara yönelik insan hakları ihlalleri haberleri aldıklarını belirten Van Buren, "Bazı bölgelerde kadınların çalışmasına izin verilmediği, bazı yerlerde ise kadınların yanlarında aileden bir erkek olmadan hareket etmelerine izin verilmediği yönünde haberler alıyoruz." dedi.

"HEF HAFTA 20-30 BİN KİŞİ YASA DIŞI YOLLARLA ÜLKEDEN AYRILIYOR"

Bu yıl ülke içinde yarım milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini anlatan Van Buren, "Her hafta yaklaşık 20 ila 30 bin kişinin ise yasa dışı yollardan ayrıldığını tahmin ediyoruz." dedi. Van Buren, Afganların bir kısmının sınır açıksa Pakistan'a çoğunun ise İran'a geçtiğini söyledi.

Dünya Gıda Programı Afganistan Direktörü Mary Ellen McGroarty ise BM'nin, ABD tahliyelerin ardından havalimanının kontrolünü devrettiğinde nasıl işleyeceğini Taliban ile görüştüklerini söyledi. McGroarty, havalimanın insani yardımların ulaştırılması için kritik önem taşıdığını belirtti.

TALİBAN ÜLKEYE HAKİM OLDU

ABD ile Taliban arasında şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi. Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.