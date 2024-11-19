Boeing 2 binden fazla çalışanını işten çıkaracak

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Küresel firmalar bir bir iflasın eşiğinde...

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, yaşadığı ekonomik zorluklar ve işçi grevlerinin etkisiyle iflas yoluna sürüklendi.

2 BİN ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

Washington eyaletinin İstihdam Güvenliği Departmanına yapılan bildirime göre; Boeing, aralık ayında 2 bin 199 çalışanını işten çıkaracak.

KEMER SIKMA POLİTİKASI UYGULANIYOR

Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasının ardından maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler almayı planladığını duyurmuştu.

YÜZDE 10 KÜÇÜLME KARARI VERİLDİ

Şirket, ekim ayında iş gücünü yüzde 10 azaltmayı planladığını açıklamıştı.

ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği kaydedilmişti.

CEO’DAN 'MALİ GERÇEKLİK' VURGUSU

Boeing CEO’su Kelly Ortberg, ekim ayında yaptığı açıklamada, şirketin mali duruma uyum sağlamak için iş gücünü azaltmak zorunda olduğunu ifade etmişti.

Ortberg, işten çıkarmaların grevden kaynaklanmadığını, aksine fazla personel çalıştırılmasından dolayı alındığını belirtti.