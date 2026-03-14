Suriye'de toplu mezar ortaya çıkarıldı

Suriye'nin Dera ilinde devrik Beşşar Esed rejiminin askeri karargahı yakınlarında 11 kişinin ceset kalıntılarının olduğu toplu mezar bulundu.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre ortaya çıkarılan toplu mezarda elleri bağlı şekilde 11 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu.
ONLARCA TOPLU MEZAR BULUNDU
Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından farklı illerde onlarca toplu mezar ortaya çıkarıldı.
