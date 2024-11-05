Boeing işçileri yüzde 38'lik ücret artışında uzlaştı

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Boeing işçilerinin jet üretiminin büyük kısmının durmasına yol açan grevi, dört yıl içinde yüzde 38 ücret artışı sunan sözleşmenin imzalanması ile son buldu.

Fabrika çalışanları, dün oylamaya sunulan yeni sözleşme teklifini kabul ederek 7 haftalık grevi sonlandırdı.

GREV, MALİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Bu grev, jet üretiminin büyük kısmının durmasına yol açmış ve zor durumdaki uçak üreticisinde yaşanan mali krizi derinleştirmişti.

İŞÇİLERİN YÜZDE 59'U EVET OYU VERDİ

Sendika, üyelerin yüzde 59'unun dört yıla yayılan yüzde 38'lik ücret artışını içeren yeni sözleşme lehine oy kullandığını açıkladı.

DAHA ÖNCE İKİ SÖZLEŞME TEKLİFİ KABUL GÖRMEMİŞTİ

Grevin sonlanmasıyla Boeing'in yeni CEO'su Kelly Ortberg üzerindeki baskı, geçen haftalarda sunulan iki teklifin reddedilmesinin ardından hafifledi. Sonuçların açıklanmasının ardından sendika üyelerine konuşan baş müzakereci Jon Holden, şöyle konuştu:

Bu bir zafer. Başımızı dik tutabiliriz.

İŞÇİLERİN İSTEKLERİ

En çok satan 737 MAX modelinin yanı sıra 767 ve 777 tipi geniş gövdeli uçaklarda da çalışan yaklaşık 33 bin makinist, ücretlerin dört yıl içinde yüzde 40 artırılması ve 10 yıl önceki sözleşmede kaldırılan sabit emekli maaşının yeniden yürürlüğe alınması talebiyle 13 Eylül'den bu yana grevdeydi.