Boeing'de grev: İşçiler üretimi durdurdu Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası’na bağlı Boeing işçilerinin yüzde 96'sı, şirketin Seattle ve Portland'daki fabrikalarda iş bırakma kararı alarak greve gitti.

ANKA

Daha önce sızdırılan hatalı üretim bilgileri ile kamuoyunda gündeme gelen dünyanın en büyük uçak üretim firması Boeing'de grev başladı.

Boeing işçileri, daha yüksek ücret için grev kararı alarak, sürekli hale gelen üretim gecikmeleri ve artan borçlarla mücadele eden Boeing’in en çok satan jetinin üretimini durdurdu.

Boeing'in yeni genel müdürü Kelly Ortberg, oylama öncesinde işçilere greve gitmemeleri çağrısında bulunarak, 2008'den bu yana ilk kez gerçekleşen bu eylemin, şirketin "toparlanmasını tehlikeye atacağını" söyledi.

33 BİN İŞÇİ GREV KARARI ALDI

Boeing'in ABD Pasifik kuzey-batı bölgesindeki yaklaşık 33 bin işçi, sendikaları ile şirket arasında varılan geçici bir anlaşmayı reddederek, bugün Pasifik saatiyle gece yarısı başlayan bir grev lehine oy kullandı.

Boeing işçilerinin yüzde 94,6'sı anlaşmayı reddetme, yüzde 96'sı ise greve gitme lehine oy verdi.

Şirketin 787 Dreamliner'ın üretimini Güney Carolina'daki sendikasız bir tesise taşıyarak sendika üyelerini kızdırmasının ardından; şirket, bir sonraki uçağını Seattle'daki tesislerinde inşa etmeye ilişkin bir teklif hazırlamıştı.

İşçiler ise, yüzde 40 ücret artışı, on yıl önce iptal edilen emeklilik planının geri getirilmesi ve gelecekteki üretimin Seattle bölgesi dışına taşınmayacağına dair daha güçlü bir garanti talep etmişlerdi.

IAM ÜYELERİNDEN "GECE YARISI GREVE ÇIKMA" KARARI

Boeing'in en büyük sendikası olan IAM adına müzakerelere başkanlık eden Jon Holden, "Bu saygı ile ilgili, bu geçmişi ele almakla ilgili ve bu geleceğimiz için mücadele etmekle ilgili" dedi.

Daha sonra sendika salonundaki üyeler, tezahürat ve sloganlar atarak "gece yarısı greve çıkma" kararı aldı.

IAM ve Boeing arasında, perşembe günü sona eren sözleşme öncesinde, geçen hafta sonu yapılan pazarlık görüşmelerinin ardından 8 Eylül'de geçici bir anlaşmaya varılmıştı.

Anlaşma, dört yıllık sözleşme boyunca sendikanın talep ettiği yüzde 40'lık artışın altında kalarak, yüzde 25'lik bir ücret artışını içeriyordu.

Sendika yönetimi anlaşmanın onaylanmasını tavsiye etmiş ancak yerel sendika başkanı Jon Holden, üyelerin anlaşmaya yönelik olumsuz tepkisi karşısında anlaşmanın reddedileceğini söylemişti. Daha sonra işçiler, bu hafta başında Boeing'in Washington'daki üretim tesisinin önünde geçici anlaşmayı protesto eden bir miting düzenledi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE YÜKSEK MAAŞ

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Boeing maddi zorluklarla boğuşsa da üst düzey yöneticilerine yüksek maaşlar ödemeye devam ediyor.

Eski Boeing genel müdürü Dave Calhoun, 2023 yılında yüzde 45'lik bir artışla yaklaşık 33 milyon dolar alırken, görevden alınan eski genel müdür Dennis Muilenburg ise 62 milyon dolarlık bir tazminat aldı.