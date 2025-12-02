Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize şartını kaldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bolivya Dışişleri Bakanı Fernando Aramayo, yönetimsel başkent La Paz'daki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

BOLİVYA TURİZMDE VİZE ENGELİNİ KALDIRIYOR

Turizmin geliştirilmesi amacıyla başta ABD ve İsrail olmak üzere Güney Kore, Güney Afrika, Letonya, Estonya ve Romanya'dan gelen ziyaretçiler için vize şartının kaldırıldığını belirten Aramayo, 2026-2029 yıllarında turizmden en az 320 milyon dolar gelir elde edilmesini beklediklerini söyledi.

Aramayo, isim vermeden bir önceki hükümeti eleştirerek, 2008'den bu yana çeşitli ülkelerden gelen turistlere uygulanan vize zorunluluğunun "ekonomik" ve "ideolojik" gerekçelerden kaynaklandığını ifade etti.

Devlet Başkanı Rodrigo Paz da konuşmasında, vize şartı nedeniyle Bolivya'nın 80 milyon doları aşkın bir gelirden olduğunu, bunun faydadan çok zarar getirdiğini savundu.

MORALES, ABD VE İSRAİL'E VİZE ŞARTI GETİRMİŞTİ

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales döneminde, 2007'de ABD vatandaşları için vize zorunluluğu getirilmişti.

Bu uygulama, 2019’da dönemin geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez tarafından kaldırılmıştı ancak bir önceki Devlet Başkanı Luis Arce tarafından 8 Şubat 2021’de vize şartı yeniden yürürlüğe konulmuştu.

İsrail vatandaşlarına yönelik vize şartı ise 2014'te Morales hükümeti döneminde uygulanmaya başlamıştı.

Ülke tarihinde ilk kez düzenlenen 2. tur seçimlerini 19 Ekim'de kazanan Paz, Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen MAS'ın 20 yıllık iktidarına son vermişti.