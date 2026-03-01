Bolivya'da para taşıyan uçağının düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

Bolivya'da Polis Genel Müdürü Mirko Sokol, gazetecilere yaptığı açıklamada aralarında 4 çocuğun da olduğu uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 37 olduğunu söyledi.

Cesetlerin tümüyle parçalanmış olması nedeniyle şu ana kadar 9 kişinin kimliğinin tespit edildiğini dile getiren Sokol, sürecin devam ettiğini aktardı.

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz da başkentte gazetecilere yaptığı açıklamada kazanın nedenlerinin henüz bilinmediğini ve bunun belirlenmesi için soruşturma kurulu oluşturulduğunu vurgulayarak, "Bu soruşturma bir gecede çözülemez, karakutunun bulunması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan yetkililer, uçaktan düşen banknotların resmi seri numarası taşımadığını ve bu nedenle herhangi bir parasal değerinin bulunmadığını açıkladı.

YÜZLERCE KİŞİ BÖLGEYE AKIN ETMİŞTİ

Uçağın düşmesinin ardından yüzlerce kişi Bolivya Merkez Bankası'na gönderilmek üzere taşınan paraları toplamak için olay yerine akın etmişti.

Savunma Bakanı Marcelo Salinas, Hercules C-130 tipi kargo uçağının yeni basılmış Bolivya paralarını taşırken başkent La Paz'a komşu El Alto şehrindeki havaalanına iniş yaparken pistten saptığını ve ardından yakındaki bir tarlaya düştüğünü belirtmişti.