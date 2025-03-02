Bolivya'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 37 kişi öldü

AA & Ensonhaber

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın Potosi bölgesindeki Uyuni ve Colchani güzergahları arasında iki yolcu otobüsünün çarpıştı

Kazada 37 yolcunun hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer yaralanan 30 kişinin Oruro ve Potosi yakınlarındaki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Sürücülerden birinin yoğun bakımda tedavi gördüğü, diğerinin ise durumunun stabil olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir otobüsün Güney Amerika'nın en büyük festivallerinden biri olan Oruro Karnavalı'nın düzenlendiği Oruro şehrine gitmekte olduğu ifade edilirken kazanın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.