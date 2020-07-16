Bolsonaro'nun ikinci korona testi de pozitif çıktı

Resmi konutunda karantinaya alınan Brezilya Devlet Başkanı, çalışmalarına buradan devam ediyor.

Koronavirüse yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ikinci test sonucu belli oldu.

Bolsonaro, karantinada kalmaktan sıkıldığı için salı sabahı yaptırdığı yeni koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

CNN Brezilya'ya konuşan Bolsonaro, başkent Brasilia'daki resmi konutunda karantinada altında olduğunu ve çalışmalarını video konferans yoluyla yürüttüğünü söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı'nda ilk virüs 7 Temmuz'da tespit edilmişti.

"KARANTİNADAN SIKILDIM" AÇIKLAMASI

Bolsonaro, dün yaptığı açıklamada, kendisini iyi hissettiğini, karantinada kalmaktan çok sıkıldığını ve yeni bir koronavirüs testi yaptıracağını açıklamıştı.

Geçen hafta test sonucu pozitif çıkan Bolsonaro, hafif semptomları için kullandığı sıtma ilacı hidroksiklorokin sayesinde hemen iyileşmeye başladığını bildirmişti.

"KÜÇÜK BİR GRİP"

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, daha önce koronavirüsü küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti.

Bolsonaro, başlarda virüsü "küçük bir grip" olarak nitelemiş ve ekonomik tedirginliklerle ülkede salgına karşı önlem alan eyalet valilerini eleştirmişti.

Dünyada, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olarak öne çıkan Brezilya'da 74 bin 133 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 1 milyon 926 bin 824 kişide görüldü.