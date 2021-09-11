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- Boris Johnson: 11 Eylül saldırıları bizi bölmeyi başaramadı
Boris Johnson: 11 Eylül saldırıları bizi bölmeyi başaramadı
İngiliz başbakan, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Özgürlük ve demokrasiye olan inancımızı sarsamadılar" dedi.
- REUTERS
- 11.09.2021 - 11:06
- Güncelleme : 11.09.2021 - 11:12
ABD tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül, bugün 20'nci yılına girdi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
JOHNSON'IN 11 EYLÜL MESAJI
Johnson, ABD'deki El Kaide saldırılarının, "özgürlük ve demokrasiye inananları bölmeyi başaramadığını" söyledi.
Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri ve Pentagon'a yönelik saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.
"DEMOKRASİYE OLAN İNANCIMIZI SARSAMADILAR"
Johnson, "Bugün tehdit devam ederken, 20 yıllık perspektifle özgürlük ve demokrasiye olan inancımızı sarsamadılar diyebiliriz. Uluslarımızı birbirinden ayırmayı, değerlerimizden vazgeçmemizi, sürekli korku içinde yaşamamızı sağlamayı başaramadılar." ifadesini kullandı.