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Boris Johnson: 11 Eylül saldırıları bizi bölmeyi başaramadı

Boris Johnson: 11 Eylül saldırıları bizi bölmeyi başaramadı

İngiliz başbakan, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Özgürlük ve demokrasiye olan inancımızı sarsamadılar" dedi.