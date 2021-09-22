İngiliz heyetle görüşme sırasında Başbakan Boris Johnson ile el sıkışan Quiroga koronavirüse yakalandı. Tokalaşma anı, kameraya yansıdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri, koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleştirildi.

Görüşmeler için New York'ta bulunan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya eşlik eden Bakanı Marcelo Quiroga ile ilgili gelişme yaşandı.

JOHNSON İLE TOKALAŞTI

Brezilyalı heyet ile İngiltere'den isimlerin bir araya geldiği görüşme sırasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Quiroga ile el sıkıştı.

El sıkışma anı kameraya yansırken, Quiroga'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İNGİLİZ HEYETİ ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ

Brezilyalı gazeteci Raquel Krähenbühl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid testi pozitif çıkan Brezilya Sağlık Bakanı, NYC'de (ABD Başkanı) Biden ile aynı otelde kalıyordu. Bugün Biden ile Beyaz Saray'da görüşen Başbakan Boris Johnson ile el sıkıştı." bilgisine yer verdi.

Boris Johnson ile el sıkışan Brezilyalı Bakan Quiroga'nın korona testi pozitif çıktı ViDEO

"KORONAYA YAKALANDIM"

Gelişmeyi söz konusu Brezilyalı Bakan Quiroga da Twitter paylaşımı ile doğruladı.

"Bugün Kovid-19 testimin pozitif çıktığını herkese duyuruyorum. Karantinaya gireceğim." diye yazdı.