Boris Johnson: Kraliçe Elizabeth çok iyi durumda

Doktorlarından dinlenmesi gerektiği yönünde tavsiye alan İngiliz kraliçe ile Başbakan Johnson görüştü. Johnson, Kraliçe Elizabeth'in son durumunu anlattı.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in sağlığına ilişkin Başbakan Boris Johnson açıklama yaptı.

Ön tetkikler için hastanede geçirdiği bir günün ardından Windsor Kalesi'ne geri dönen Kraliçe Elizabeth'in sağlığı hakkında, doktorlarının bir süre dinlenme tavsiyesi sonrası soru işaretleri oluşmuştu.

"KRALİÇE'NİN DURUMU İYİ"

Her çarşamba 95 yaşındaki Kraliçe ile konuşan ve kendisine haftalık bilgilendirme sunan Başbakan Johnson, İngiliz Kanal 4 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Majesteleriyle konuştum ve çok iyi durumda." dedi.

"BİRAZ DİNLENMELİ"

Johnson, "Yalnızca doktorlarının tavsiyelerine uymalı ve biraz dinlenmeli. Bence önemlisi de bu. Bütün ülke onun iyi olmasını istiyordur." ifadelerini kullandı.

KRALİYET KAYNAĞI: MORALİ YERİNDE

Bir Kraliyet kaynağı, Kraliçe Elizabeth'in moralinin yerinde ve daha fazla dinlenme tavsiyesinin "mantıklı bir önlem" olduğunu söyledi.

Dinlenme önerisinden bu yana Kraliçe, bir dizi çevrimiçi etkinlikte video bağlantısıyla yer aldı.

Buckingham Sarayı tarafından yayınlanan görüntülerde İngiliz kraliçenin neşeli göründüğü anlar kameraya yansıdı.

Buckingham Sarayı, hastaneden çıkan Kraliçe Elizabeth’in görüntüsünü paylaştı ViDEO