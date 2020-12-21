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    Boris Johnson: Saçlarım için elimden geleni yapıyorum

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson saçlarının sürekle dağınık olmasıyla ilgili soruya "Saçlarımı tarıyorum, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 08:10
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    Boris Johnson: Saçlarım için elimden geleni yapıyorum

    ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson da saçlarıyla gündemde.

    Johnson'ın Bolton'daki Openzone eğitim tesisi ziyareti esnasında saçlarının hali soruldu.

    Muhabirlerden biri, soruyu başbakanın saçlarını merak eden annesi adına sorduğunu söyledi.

    “SAÇIMI TARIYORUM”

    Muhabir "Saçınız darmadağınık ve annem bunun nedenini merak ediyor" dedi. Johnson "Saçımla ilgili bir şey bu ama size net şekilde söyleyeyim, saçımı tarıyorum." diye cevap verdi.

    "Ofisimde tarağım var" diyen başbakan, saçıyla ilgili elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını da vurguladı.

    Boris Johnson: Saçlarım için elimden geleni yapıyorum #1

    GAZETECİDEN ÖZÜR DİLEDİ

    Johnson daha sonra saçının halinden ötürü gazeteciden özür diledi ve "Annene çok mutlu bir Noel için en içten dileklerimi ilet." dedi.

    Boris Johnson: Saçlarım için elimden geleni yapıyorum #2

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