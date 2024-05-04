Antalya'da 12 kurşunla öldürüldü: Zanlı husumetlisi çıktı Aracıyla çilek satarken, yıllar önce aralarında husumet yaşanan şahsın silahlı saldırısına uğrayan adam olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine gelen polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

Antalya’da husumetlisinin silahlı saldırısında canından oldu.

Aksu ilçesinde 11.30 sıralarında toptan çilek satışıyla uğraşan 4 çocuk babası Ahmet Özdakak (46), sabah saatlerinde kamyonetiyle müşterilerine çilek getirdi.

Ateş açıp kaçtı

Bu sırada aralarında yıllar öncesine dayanan husumet olduğu öğrenilen T.E. (27), olay yerinde tabancasıyla 12 el ateş edip yaya olarak kaçtı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Özdakak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm haberini duyan Özdakak’ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri fenalaşan kişilere müdahalede bulundu. Özdakak’tan geriye ise sattığı çilekler ile kamyoneti kaldı.

Aralarında husumet olduğu öğrenildi

Ahmet Özdakak’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, 2016 yılında Şanlıurfa Viranşehir’de kardeşi S.E.’nin öldürülmesi olayıyla ilgili aralarında husumet olduğu öğrenilen T.E’nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışması başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)