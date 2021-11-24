Boris Johnson’dan tepki çeken konuşma

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, Peppa Pig World isimli çizgi film karakterini övmesi ve kendisini Hazreti Musa ile kıyaslaması alay konusu oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iş dünyası liderleriyle yaptığı konuşmayla gündemde…

Konuşması esnasında notlarındaki yerini kaybeden, duraklamak zorunda kalan ve kalabalıktan bunun için özür dileyen Johnson, Peppa Pig World isimli çizgi film karakterini övdü.

Johnson, o karakterin eğlence parkına da atıfta bulundu.

“PEPPA PIG WORLD, TAM BENLİK BİR YER”

Johnson, “Tony, dün hepimizin gitmek zorunda olduğu Peppa Pig World'a gittim. Ne bulacağımı pek bilmiyordum ama bayıldım. Peppa Pig World, tam benlik bir yer. Sokakları çok güvenli, okulları disiplinli, toplu ulaşıma ağırlık verilmiş. Baba domuz konusunda biraz sterotip gördüm ama. Oraya gitme nedenimse İngiliz yaratıcılığını gücüydü.” dedi.

KENDİSİNİ HZ. MUSA İLE KIYASLADI

Johnson, yeşil ekonomi için 10 maddelik planını İncil’deki 10 emirle kıyasladı. Johnson'ın kendisini Hazreti Musa ile kıyaslaması da alay konusu oldu.

İngiltere Başbakanı, yeşil bir sanayi devrimi için 10 maddelik planını Hazreti Musa'nın Sina Dağı'ndan getirdiği emirlerle karşılaştırıp, “Hükümet liderliği için 10 maddelik bir plan belirledik. Tam bir yıl önce Sina'dan indiğimde ürettiğim yeni bir 10 yıllık plan ve yetkililerime, yeni 10 emri geliştireceksin dedim.” diye konuştu.

“UTANÇ VERİCİ”

Muhafazakar bir milletvekili, konuşmayı “utanç verici” olarak nitelendirdi ve Guardian'a, Johnson'ın “partinin güvenini kaybettiğini” söyledi.