Boris Johnson'ın danışmanının istifa kararında Carrie Symonds iddiası

İngiltere Başbakanı Johnson'ın kıdemli danışmanlarından Lee Cain, gelecek ay görevinden ayrılmaya karar verdi. Kararda, Johnson'ın nişanlısı Symonds'ın etkili olduğu söyleniyor.

İngiltere'de Downing Sokağı 10 Numara'daki Başbakanlık Konutu, güç mücadelesine sahne oluyor.

Boris Johnson'ın en yakın yardımcılarından biri olan İletişim Direktörü Lee Cain, Downing'deki iç gerginlik haberleri üzerine istifa kararı aldı.

ÖZEL KALEMLİK TEKLİFİNE RAĞMEN AYRILIYOR

Uzun yıllardır Başbakan Johnson ile birlikte çalışan Cain, yaptığı açıklamada, 10 Numara'da özel kalem rolü teklif edilmesine rağmen aralık ayında görevinden ayrılacağını söyledi.

Cain'in ayrılma kararı, Johnson'ın başdanışmanı ve Brexit sürecinde Cain ile birlikte görev yapan Dominic Cummings'in geleceği hakkında spekülasyonlara yol açtı.

Dominic Cummings ve Lee Cain

İNGİLTERE'Yİ KARIŞTIRAN DEDİKODU

Konunun detaylarını aktaran BBC News, "Yakın müttefikinin ayrılmasına rağmen, Cummings şimdilik kalacak." bilgisini paylaştı.

Lee Cain'in Başbakan'ın özel kalemi olabileceği haberi, bazı milletvekilleri, bakanlar ve hükümetteki diğer kişiler arasında şaşkınlığa yol açtığı kaydedildi.

BAŞBAKAN JOHNSON'IN NİŞANLISI KARŞI ÇIKTI

Muhafazakar Parti'den bir kaynağın, Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın, Cain için düşünülen yeni göreve ilişkin şüpheleri olduğu ve bu plana karşı çıktığı belirtildi.

Kendisine davranılma biçiminden rahatsız olduğu ifade edilen Cain'in yerine Başbakan Johnson'ın sözcüsü James Slack'in getirileceği aktarıldı.